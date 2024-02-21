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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Adana, Hatay, Antalya, Mersin'de sağanak beklenirken; Kırklareli, Bolu, Bitlis ve Hakkari'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ekleme: 21.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu hariç Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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