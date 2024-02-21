Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurluÇANKIRI °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu hariç Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı