Alkol alıp mahalledeki sekiz araca zarar verdi

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, mahallede bulunan araçlara, alkol şişesi, kaldırım taşı ve teneke kutusuyla zarar vererek ortadan kayboldu. Araç sahipleri, zararın tespiti ve şüphelinin bulunması için polise başvurdu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde 665 sokak üzerinde alkollü şahıs, kendini kaybetmesi sonucunda mahalledeki araçlara zarar verdi.Sabah saatlerinde işe gitmek için aracının yanına gelen Ramazan Yılmaz, camının kaldırım taşıyla kırıldığını gördü. Araç içerisinden eşyasının çalınmadığını gören Yılmaz, çevredeki diğer araçlarda da farklı zararlar görünce komşularına haber verdi.Aracın tavanının konserve teneke kutusuyla çöktüğünü gören Ünal Can ise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri, mahallede bulunan yaklaşık 8 otomobile zarar verildiğini tespit etti.Alkol şişesiyle araçları çizen, kaldırım taşıyla camı kıran ve teneke kutusuyla araç tavanına zarar veren alkollü şüpheli şahıs hakkında çalışma başlatıldı.Araç sahipleri, zararın tespiti ve şüphelinin bulunması için polise başvurdu.Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.