Acun Ilıcalı, Survivor'un son transferini duyurdu

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle yayındaydı.Kıyasıya rekabetin sürdüğü programda, Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir sürpriz geldi.Acun Ilıcalı, yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. Sercanların iyi takımı var oynayalım, o da sağ olsun kırmadı gelecek." dedi. Sercan ise "Ağabey çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi.Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.