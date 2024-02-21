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Acun Ilıcalı, Survivor'un son transferini duyurdu

Acun Ilıcalı, futbol oyunu için Survivor'a gelecek dünyaca ünlü futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı.

Ekleme: 21.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı, Survivor'un son transferini duyurduTV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle yayındaydı.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü programda, Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir sürpriz geldi.

Dünyaca ünlü bir isim geliyor

Acun Ilıcalı, yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. Sercanların iyi takımı var oynayalım, o da sağ olsun kırmadı gelecek." dedi. Sercan ise "Ağabey çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi.

"Ronaldinho'ya gel dedim, sağ olsun kırmadı"

Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Bugün Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor'un son transferini duyurdu
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