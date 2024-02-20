Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 9238 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 9238 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 10221 puan, sanayi endeksi yüzde 0.50 oranında artışla 14483 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 10221 puan, sanayi endeksi yüzde 0.50 oranında artışla 14483 puan seviyesinde hareket ediyor.