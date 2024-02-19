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Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak.

Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Ekleme: 19.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

Bu kapsamda deprem bölgesi özel bir konu... Felaketin yaşandığı bölgede seçim şartlarına yeterlilik incelenecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.

Çalışmalar büyük ölçüde tamamalandı

Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

YSK heyeti bölgeye gidiyor

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.

YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.
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