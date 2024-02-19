  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Son günlerde grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzun süren gribal enfeksiyonlar vücutta kalıcı etkiler bırakabiliyor. Üstelik, Kovid-19'un farklı varyantları, rinovirüs ve RSV gibi solunum yolu enfeksiyonları da eklenince, sağlığımız sürekli tehdit altında kalıyor. Uzmanlara göre, yaşanan bu durumun adı 'kronikleşmiş' grip. Peki, hangi virüs nasıl belirti veriyor?

Ekleme: 19.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor
Kış aylarının gelmesiyle beraber grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Hastanelere başvuran grip hastalarının sayısında belirgin bir yükseliş gözlemlenirken, sağlık yetkilileri durumu yakından takip ediyor.

Uzmanlar, vatandaşları grip salgınına karşı önlem almaya ve gerekli aşıları yaptırmaya çağırıyor.

Peki, bir geldi mi gitmek bilmeyen hatta vücutta kalıcı etki bırakan koronavirüsün 4 farklı varyantının belirtileri neler?

4'lü salgın yetişkin ve çocukları nasıl etkiliyor? Kalbimizdeki tahribatı nedir? Bu saldırılar daha ne kadar sürecek, nasıl korunmalıyız? sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'İnfluenza (Grip), Kovid, rinovirüs, RSV, 4'lü saldırıda. 'Ataklar tam azaldı' diyoruz yine artıyor. Okulların tatil olmasıyla azalır gibi oldu. Okullar açılınca vakalar yine arttı' dedi.

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

6 ay süren grip vakaları var!

Hastalığın seyrindeki belirgin değişiklikler, grip vakalarının sadece birkaç hafta sürmediğini, bazı durumlarda 6 aya kadar uzandığını gösteriyor. Hatta bazı kişilerde hastalık, 2-3 hafta arayla tekrar alevleniyor.

Dinmeyen öksürük

Kronikleşen gribin, bronşlarda duyarlılığı arttırdığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, 'Bu nedenle de uzun süren öksürüğe neden oluyor. 3 hafta hiç dinmemecesine öksürenler var. Ayrıca akciğerlerdeki mukozayı hasarlıyor. Akciğerlerdeki hava yollarında gribe bağlı bakteri enfeksiyonlarını arttırıyor. Bunu sıklıkla yüzde 90 vakalarda görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Zatürre vakaları ağırlıkta

Prof. Dr. Akkoyunlu, yaşlı ve şeker, kalp gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda ise gribin zatürreye çevirebildiğine dikkat çekerek 'Hastanelere yatış daha fazla zatürre nedeniyle. Diğer yıllara göre yoğun olarak zatürre görülüyor. Bunun nedeni de uzun süren gribin, zatürreye çevirmesi. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda organ yetmezliklerine ve hayatı tehdit eden duruma neden olabiliyor' dedi.

İşte, kronikleşen grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler;

Uzman doktor, kalabalık ortamlardan kaçınılması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve özellikle grip mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hangi virüs hangi belirtileri gösteriyor?

İNFLUENZA (GRİP): Yüksek ateşle kendini gösteren, genellikle kas ağrıları ve öksürükle seyreden bir solunum yolu enfeksiyonu.

KOVİD-19: Özellikle diz, kalça, sırt bölgelerinde başlayan ağrılarla beliren, yüksek ateşe neden olan solunum yolu enfeksiyonu.

RİNOVİRÜS: Gribal enfeksiyon belirtilerine benzer şekilde burun akıntısı ve hapşırıkla başlayan, genellikle artan ateşle kendini gösteren bir virüs.

RSV: Boğazda yanma, kuru öksürük ve bazı durumlarda nefes darlığına neden olan, özellikle çocukları etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu.

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor
CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi
Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
İşte Sarıyer'deki kilise saldırısı talimatını veren teröristin fotoğrafı! Aracı Türkiye'ye böyle girmiş
Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Katil İsrail için hesap vakti! Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmalar başlıyor: Türkiye de beyanda bulunacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Terör örgütü PKK'ya BOZDOĞAN-3 darbesi: 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin sualtı görüntüleri
Putin'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: En güvenilir enerji partneri
Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Ve Mevcut Başkanı Şadi Yazıcı Soruları Cevapladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programında Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu!Melih
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor