Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Kış aylarının gelmesiyle beraber grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Hastanelere başvuran grip hastalarının sayısında belirgin bir yükseliş gözlemlenirken, sağlık yetkilileri durumu yakından takip ediyor.Uzmanlar, vatandaşları grip salgınına karşı önlem almaya ve gerekli aşıları yaptırmaya çağırıyor.Peki, bir geldi mi gitmek bilmeyen hatta vücutta kalıcı etki bırakan koronavirüsün 4 farklı varyantının belirtileri neler?4'lü salgın yetişkin ve çocukları nasıl etkiliyor? Kalbimizdeki tahribatı nedir? Bu saldırılar daha ne kadar sürecek, nasıl korunmalıyız? sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'İnfluenza (Grip), Kovid, rinovirüs, RSV, 4'lü saldırıda. 'Ataklar tam azaldı' diyoruz yine artıyor. Okulların tatil olmasıyla azalır gibi oldu. Okullar açılınca vakalar yine arttı' dedi.Hastalığın seyrindeki belirgin değişiklikler, grip vakalarının sadece birkaç hafta sürmediğini, bazı durumlarda 6 aya kadar uzandığını gösteriyor. Hatta bazı kişilerde hastalık, 2-3 hafta arayla tekrar alevleniyor.Kronikleşen gribin, bronşlarda duyarlılığı arttırdığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, 'Bu nedenle de uzun süren öksürüğe neden oluyor. 3 hafta hiç dinmemecesine öksürenler var. Ayrıca akciğerlerdeki mukozayı hasarlıyor. Akciğerlerdeki hava yollarında gribe bağlı bakteri enfeksiyonlarını arttırıyor. Bunu sıklıkla yüzde 90 vakalarda görüyoruz' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Akkoyunlu, yaşlı ve şeker, kalp gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda ise gribin zatürreye çevirebildiğine dikkat çekerek 'Hastanelere yatış daha fazla zatürre nedeniyle. Diğer yıllara göre yoğun olarak zatürre görülüyor. Bunun nedeni de uzun süren gribin, zatürreye çevirmesi. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda organ yetmezliklerine ve hayatı tehdit eden duruma neden olabiliyor' dedi.İşte, kronikleşen grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler;Uzman doktor, kalabalık ortamlardan kaçınılması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve özellikle grip mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.İNFLUENZA (GRİP): Yüksek ateşle kendini gösteren, genellikle kas ağrıları ve öksürükle seyreden bir solunum yolu enfeksiyonu.KOVİD-19: Özellikle diz, kalça, sırt bölgelerinde başlayan ağrılarla beliren, yüksek ateşe neden olan solunum yolu enfeksiyonu.RİNOVİRÜS: Gribal enfeksiyon belirtilerine benzer şekilde burun akıntısı ve hapşırıkla başlayan, genellikle artan ateşle kendini gösteren bir virüs.RSV: Boğazda yanma, kuru öksürük ve bazı durumlarda nefes darlığına neden olan, özellikle çocukları etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu.