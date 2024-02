Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan Adayı Turgut Altınok Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnşaatı 4.5 yıldır süren Ankara Büyükşehir Belediyesine ait BELPA Buz Pateni Spor Salonu önünde de açıklamalarda bulunan Altınok, şöyle söyledi:'Büyükşehir Belediyesi, Buz Pateni Federasyonuna vermişti buz pateni pistini. Büyükşehir Belediye Başkanı gelir gelmez buz pateni pistini Buz Pateni Federasyonundan aldı. 'Ben burayı çalıştıracağım, işleteceğim' dedi. Ama 4 buçuk yıldır tamiratını bitirip açamadı. Yani 5 yılda hazır buz pateninin tamiratını yapıp açamayan Ankara'da bir Büyükşehir Belediyesi var. Yani demek ki böyle bir buz pateni pisti yapacak olsa herhalde 50 yılda falan yapardı. Ankara'nın durumu budur. Hazır buz pateni pistinin tamirini yapıp 5 yılda açamamıştır. Burada spor yapan yüzlerce çocuğumuz, gencimiz maalesef Ankara'mızın birçok yerine dağılmıştır, dağılmak zorunda kalmıştır. Yine Ankara'da sözler tutulmamıştır. Bizim Keçiören Ovacık'taki buz patenimize buradaki çocuklarımız, gençlerimiz geliyor.Biz sıfırdan yaptık. 4 ayda yaptık. Üstelik kaskını veriyoruz çocuklarımızın, patenini veriyoruz, hocalarımız var. Şu an sadece belediyemizin buz pateni pistinden istifade eden ve takımlarında yer alan 700 gencimiz var. Hiçbir ücret almadan binlerce Ankaralıya, çocuklarımıza, gençlerimize Ovacık'ta yaptığımız buz pateni pistinde hizmet verdik. Ankara'daki bütün hizmetler hızlanacak. Sevgili Ankaralılar, sevgili Türkiye, Ankara'mızın durumu budur. Yollardaki taşlar, kaldırımlar tamir edilemiyor. Caddelerde insanlar düşüyor. Yağmur yağdığında herkesin üstü ıslanıyor. Dolayısıyla yapılan işlerin tamiratı bile yapılamıyor. Kaldırım ve bordürlerin tamiratının bile yapılamadığı bir başkent var. Ankara ile ilgilenmeyen, Ankara'da çok gözükmeyen, sokaklarda vatandaşına merhaba demeyen, çocukların başını sevip hatırını sormayan, bir gençle sohbet etmeyen, bir yaşlının elini öpmeyen maalesef sanal bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı vardır. Takdir kamuoyu ve Ankaralılarındır.'Basın mensuplarının, 'Rakibiniz Mansur Yavaş, 2019 seçimlerinden önce 58 kilometrelik metro ağı öreceğini söylemişti. Ancak gerçekleştiremedi. Şimdi sizin vaatlerinizin ardından 50,65 km'lik ray sistemi kuracağını söyledi. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?' sorusuna yanıt veren Altınok, '5 yıl önce Ankara'ya, Ankaralılara 58 kilometre metro sözü var. '9 ayda proje ve ihaleyi yapacağım, 5 yılda da 58 sekiz kilometre metroyu bitireceğim' demiş. Ama Ankara'da 5 santim yaptığı metro yoktur. Bir söz var. 'Yapmadıkları yapmayacakların teminatıdır, bizim de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.' Belediye başkanı sözünde durmamıştır. Ankaralıya doğruyu söylememiştir. 5 yılda 5 santim metro yapmayanın söylediği sözün hiçbir anlamı yok. Yani vatandaşa doğruyu söylememiştir.' dedi.Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!'Biz vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz' diyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:''ben yardım yapıyorum, yol yapmıyorum' diyor. Biz hem yardım yapıyoruz, hem asfalt yapıyoruz, hem eserler yapıyoruz hem de hizmetler yapıyoruz bu kadim şehrimize. Gidin Keçiören'e her yer pırıl pırıl asfalt. Verilen sözler Ankara'da yerine getirilmemiştir. Bir santim metro yoktur, takdir Ankaralılarındır. Biz metro projemizi Ankara'ya yapacağımız metro akslarını yakında açıklayacağız. Yine dün diyor ki 'ben yol yapmayacağım yardım yapmayacağım' diyor. Yardım, bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'da bütçenin yüzde 96'sı yok. Yani bütün bütçenin hesabı kitabı elimizde. Yüzde 4'ü yardıma gitmiş ama bütçenin yüzde 96'sı yok. Borç, 3 buçuk milyardan 20 milyara çıkmış. Şu ana kadar 8 milyarlık gayrimenkul sattı. Gayrimenkulü satarsın, bizler de satıyoruz. Bu anlamda eleştirmiyorum. Ama sattığın gayrimenkul kadar Ankara'da bir eser olur. Yani ortada 8 milyarlık bir şey yok Ankara'da maalesef. Ankara'nın 5 yılı heba olmuştur. Ankaralı inanmayacak. Çünkü verdiği sözde durmamış ve Ankaralı'ya doğruyu söylememiş, 5 yılda 5 santim metro yapmamış, yapamamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var maalesef.''OTOBÜS SAYISI VE SEFERLER YETERLİ DEĞİL'Altınok, 'Metro ağı örmedik ama 400 tane otobüs aldık diye bugün internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar var. Bugün de baktığınız zaman 2019'dan günümüze ulaşımda yüzde 500'ün üzerinde bir zam uygulandı. Ki ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmuştu. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:'400 yüz otobüs yeterli değildir. 400 otobüsü de şöyle satın almıştır. Biz Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kredi verdik. 'Ankara'ya otobüs al, Ankara'ya ne yaparsan yap yanındayız, ne kredi getirirsen getir destek vereceğiz' dedik. Dolara, Avroya vurduğumuz zaman şu an 40 milyara yakın bir borçlanma yetkisi vermişiz. Ankara'nın en büyük problemi şu: Şu an Büyükşehirde EYT'den dolayı elemanlar emekli oldu usta yok, yedek parça yok. Aldığı otobüs kadar şu an sefere çıkamayan otobüs var. Ama Ankara'nın nüfusu çoğaldı. Alan genişledi. Ne lazım? Yeni otobüsler lazım. Yani bu aksı bu kadar nüfusu bu otobüsler taşımıyor. Dolayısıyla yeni otobüslerin alınması lazım. Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdikten sonra hızlı bir şekilde elektrikli otobüsleri alacağız. Hava kirliliğini önleyerek, yeşil çevreye katkı sunarak, akaryakıttan ve parçadan tasarruf ederek hizmete sunacağız. Şu an EGO rekor zarar ediyor. Ankara Büyükşehirin bütün şirketleri batık, zarar ediyor. Sayıştay söylüyor bunu. Rakamlarla beraber söylüyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmıştır, iflas ettirmiştir. Ama yatırım yok, para nerede? Yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'mızın yüzde 96'lık bütçesi yok. Borçlandığı 16 buçuk milyarlık ortada bir hizmet yok. Sattığı 8 milyarlık kadar Ankara'da bir hizmet maalesef yok. Gelir gelmez hızlı bir şekilde Ankara'nın trafik problemini, ulaşım problemini çözeceğiz.''ŞIRNAK'A DA BİRÇOK HİZMET SUNACAĞIZ'Altınok, esnaf ziyaretinin ardından Bahçelievler'de bulunan Şırnaklılar Derneği'ni de ziyaret etti. Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Şırnak'a da birçok hizmet sunacaklarını söyledi.