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Togg kar pistine çıktı! İşte görüntüler...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'dan yeni görüntüler geldi. Markanın T10X modeli kar pistine çıktı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde Togg, kullanıcılarla buluştu.

Ekleme: 19.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Togg kar pistine çıktı! İşte görüntüler...Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Togg kar pistine çıktı! İşte görüntüler...

TOGG T10X, PERFORMANSIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X'i Türkiye'nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a ülkenin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Magna Hotel'de kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluştu.

Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, performansıyla ilgi odağı oldu.

Kullanıcıların kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu T10X, yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan deneyim pisti, mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.

Togg kar pistine çıktı! İşte görüntüler...

BU YIL ÇEKİLİŞ YOK, KISA SÜREDE TESLİMAT VAR

2024'te sipariş veren kullanıcılar T10X'lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor.

2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içeriklerine bakıldığında, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip 'teknoloji ve konfor' paketiyle sunuluyor.

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek.

Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren 'kış paketi' ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.
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