Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?

CHP'de Hatay krizi aşılamadı. Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala, genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel "Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi paylaşacağım. Kazanması imkansız" açıklamasını yaptı. Bu sözlerinin ardından Lütfü Savaş'ı genel merkeze çağırdı. Bir saat süren görüşme sona ererken hem parti yönetimi hem de seçmen Savaş'ın adaylığıyla ilgili bir açıklama bekliyor…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel ise önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen alternatif yok denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.Büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı reklam filminde bile yer almayan Lütfü Savaş, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmadı.Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala bir canlı yayına katılan Özgür Özel Hatay kriziyle ilgili açıklama yaptı.Özel, 'Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor' ifadelerini kullandı.Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekme sinyali veren Özel, programın ardından Savaş'ı CHP genel merkezine çağırdı. İkili arasında kritik görüşme sona ererken Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ın açıklama yapması bekleniyor.İstifası istenen ve adaylığını geri çekmesi beklenen Lütfü Savaş, tepkilere sessiz kalırken eşi Nazan Savaş 'Yolumuza devam ediyoruz Hatay' paylaşımı yaptı. Sosyal medyadan yapılan bu paylaşım Savaş'ın adaylığını geri çekmeyeceğini açıkladı.