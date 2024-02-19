Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi

Türkiye'de yerel seçim takvimi işlemeye devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreci sancılı geçiyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu devralan ancak Ekrem İmamoğlu'nun sözleri doğrultusunda aday belirleyen Özel, partilileri küstürdü.Partide başlayan istifa furyasının önüne geçmekte zorlanan Özgür Özel, gidenlere dair yorumda bulundu.NOW TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katılan Özgür Özel, verdiği mesajlarda partiyi bırakmayacağını da söyledi.Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde;3- 5 - 10 tanesi kızmış istifa etmiş. Başka bir partiye gitmiş, bağımsız aday olmaya çalışmış, bir şeyler söylemiş. İsyan edenler, aday gösterileceği güne kadar bir gece öncesine kadar televizyonda partiyi savunuyor.Çünkü aday olacağını düşünüyor. Bu kişiler aday olmadıklarında 'Ben yoksam yokumcular.' Partinin menfaatlarini düşünmüyor bunlar. Esas o 3 - 5 - 10 kişinin değil sahada çalışan adayların mücadelesi önemli.1 Nisan gününü bekleyip, 'Başarsız olsun CHP' diyenler varsa çok beklerler. Çünkü çok kararlı bir grup var orada. Ne korkacağım onlardan. CHP başarsız olsun, parti için iktidarı devralalım diyen bir grup varsa, bunlara partiyi bırakcaksam bana da yazıklar olsun.Özgür Özel'in 'Bırakmayacağım' sözü girdiği her seçimi kaybeden ancak buna rağmen 13 yıl boyunca CHP'yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.Bu süre içince yerel ve genel olma üzere tam 13 seçim kaybetti Kılıçdaroğlu...Kılıçdaroğlu bu kayıplar sonrası her zaman seçmenin 'koltuk sevdalısı' eleştirilerinin hedefi oldu.CHP'de istifa furyası Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdiği Battal İlgezdi ile başladı.Ardından ise partinin önemli bir ismi olan Gürsel Tekin istifa etti. Tekin'in adı Kadıköy ya da Esenyurt için geçiyordu.Akabinde Adana'dan iki istifa geldi. CHP'nin Adana Seyhan Belediyesi Başkan adayının Oya Tekin olarak açıklanması sonrası mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, istifasını açıkladı.Malatya'nın Arguvan ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da peş peşe istifa etti.CHP'nin bölgedeki sembol isimlerinden, 1984–1994 ve 2004–2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, Dikili'de yeniden aday gösterilen Adil Kırgöz'ün isminin açıklanması sonrası partiye eleştirilerde bulundu.Adayın değiştirilmemesi üzerine bir açıklama yapan Özgüven, partisinden istifa ettiğini duyurdu.