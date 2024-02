Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz

ABD ile AB arasında gerilim devam ederken Avrupa'yı resmen Rusya korkusu sardı. Batılı liderlerin üç gündür toplantılara katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'na Putin korkusu damga vurdu.Ukrayna Avdivka'dan çekildiğini duyururken Rusya'nın geçtiğimiz mayıs ayında Bakhmut şehrini ele geçirmesinden sonra en büyük ilerlemeyi kaydettiği belirtilmişti. New York Times da Avdivka'daki ilerleyişleri ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede gizemli ölümüne atıfta bulunarak "Bay Putin seçimler yaklaşırken hiçbir muhalefete tolerans göstermeyeceğini daha da net bir şekilde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.Son dönemde Putin hakkında uzaya nükleer silah göndereceğine yönelik iddialara değinen New York Times, Münih Güvenlik Konferansı'na Putin korkusunun damga vurduğunu vurguladı.ABD ile AB arasında da gerilim devam ederken New York Times, "Münih'te liderler beklemedikleri yüzleşmelerle karşı karşıya kalırken hem endişeli hem de dengesizlerdi. Sayın Putin'in bir sonraki olası hamlelerine ilişkin uyarılar, Avrupa'nın 75 yıldır savunma stratejisinin tek gücü olan ABD tarafından yakında terk edilebileceğine dair artan endişeleriyle bir araya geldi." ifadelerini kullandı.Avrupalı diplomatlar, istihbarat şefleri, oligarklar ve analistlerin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilginin eşiğinde olduğunu düşündüğünü hatırlatan New York Times, Batılı liderlerin Münih Güvenlik Konferansı'ndaki karamsarlığının bu düşüncelerle tezat oluşturduğuna dikkat çekti.Münih Güvenlik Konferansı'nda gündemin odak noktası Ukrayna ve Kiev'e yardım olurken New York Times, İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Nathalie Tocci'nin liderlerin taahhütlerinin sönük bulunduğunu söylediğini belirtti. Tocci, "Kamala Harris boş, Scholz bulanık, Zelenski yorgun. Çok fazla söz var somut taahhüt yok" dedi.Almanya Amerikan Konseyi Başkanı Steven E Sokol ise Münih Güvenlik Konferansı hakkında "Bunaldığımı ve biraz da hayal kırıklığına uğradığımı hissediyorum. İleriye dönük yol konusunda aciliyet ve netlik eksikliği vardı ve güçlü bir Avrupa dayanışması gösterisi görmedim." Şeklinde konuşurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantılara katılmadığını belirtti.New York Times, Avrupa'nın askeri modernizasyon planlarının Rusya'nın tehdidine karşılık veremeyecek kadar yavaş ilerlediğinin kabul edildiğini belirtti. İtalya'dan emekli general ve Avrupa Birliği Askeri Komitesi eski başkanı Claudio Graziano ise "Avrupa'nın savunması daha önce bir olasılıktı ancak artık bir zorunluluk." dedi.New York Times, ayrıca, konferansta 10 yıl önce sadece bir avuç ülkenin savunmaya harcaması gereken gayri safi yurt içi hasılanın yüzde ikisini savunmaya harcama hedefine şimdi ittifak üyelerinin üçte ikisinin ulaşmasının kutlandığını belirtti. Ayrıca, bu hedefin artı fazlasıyla modasının geçmiş olduğunun kabul edildiğine de dikkat çekti.Stoltenberg'in de Avrupa'nın ABD'ye ve onun nükleer şemsiyesine bağımlı olmaya devam edip ABD de Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmaya devam ederse NATO ülkelerinin bu açığı kapatamayacakları konusunda uyarıda bulundu.Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesi gerektiğini, çünkü bir saldırganı tahrik eden şeyin zayıflık olduğunu söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın Rusya'ya yönelik endişeleri açıkça ortaya çıkarken Alman basını da AB ile ABD arasındaki krize dikkat çekti. Alman gazetesi Handelsblatt, "Münih Güvenlik Konferansı neden Avrupa için bir uyandırma çağrısıdır" başlıklı haberde "Avrupa kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelidir." İfadelerini kullandı.Rusya'nın Avdivka'daki ilerlemesi ve Navalni'nin ölümü ile Avrupa'nın güvenlik politikasının yeterli olmaktan çok uzak olduğunun fark edildiğini belirten Handelsblatt, Almanya Başbakanı Olaf Scolz'ün "Güvenlik olmadan geri kalan her şey hiçbir şeydir" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.Alman ZDF, Münih Güvenlik Konferansı'nın Almanya ve Avrupa açısından Ukrayna Savaşı ile ilgili "üç hoş olmayan gerçeği" ortaya koyduğunu belirtti ve ABD'nin Ukrayna'ya yardım konusunda daha fazla adım atamayacağını belitti. ZDF, ayrıca, Almanya Başbakanı Scholz'ün Avrupa ülkelerine Ukrayna konusunda çağrı yapmasının konferansın dikkate değer anlarından biri olduğunu belirtti.