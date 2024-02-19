Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem yaşandı.
4.3'lük deprem çevre illerden de hissedildi
Depremin saat 04.25'te meydana geldiği bildirilirken, depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak verildi
Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.
4.3'lük deprem çevre illerden de hissedildi
Depremin saat 04.25'te meydana geldiği bildirilirken, depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak verildi
Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.