Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem yaşandı.Depremin saat 04.25'te meydana geldiği bildirilirken, depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak verildiDepremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.