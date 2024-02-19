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Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri sürüyor. Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Ekleme: 19.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Batan gemiyle ilgili arama çalışmaları dördüncü günde

Yaşananların ardından batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için dördüncü günde de yoğun çaba sarf ediyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün

Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor.
Geminin enkazına dalışlar gerçekleştiriliyor: Suyun altında tarama yapılıyor

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.


Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün

60 metre derinliğe kadar görüntülenme yapıldı

Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün

Ekiplerin ROV ile yaptığı tarama çalışmaları ise basın mensuplarınca görüntülendi.

Yapılan faaliyette Kurşunlu Limanı'ndan 4 mil uzağa kadar açılan ekipler, deniz üstünde bottaki özel kamera sistemi ve personel tarafından dürbünlerle tarama gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
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