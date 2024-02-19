Mardin'de zehir taciri 10 kişiye gözaltı

​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Çalışmalarda, bir haftada 10 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.