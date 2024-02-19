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Kütahya'da polisten tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya'da polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekleme: 19.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Kütahya'da polisten tefeci operasyonu: 9 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. gözaltına alındı.

Kütahya'da polisten tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 adet senet ele geçirildi. 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.



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