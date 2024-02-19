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Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde İBB'ye ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda "Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı" yapımı için fore kazığa kaynak yapıldığı esnada toprağın göçmesi sonucu 1 işçinin öldüğü diğerinin ise yaralı kurtulduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı iskelenin çöktüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Ekleme: 19.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda 'Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı' çerçevesinde işçiler, çakılan fore kazıklarda kaynak çalışmasına başlamıştı. Kaynak yapıldığı esnada çalışma yapan onlarca tonluk kepçe, işçilerin bulunduğu toprağın üstüne çıkmıştı. O esnada sahildeki iskele çökünce, göçen toprağın üstündeki 2 işçi denize düşmüştü.

Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!

Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti.

Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırılmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!

Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenan İpek'in cenazesi, olayın ertesi günü memleketi Konya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
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