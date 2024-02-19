  • USD: 30,80 - 30,86
  • EURO: 33,20 - 33,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta taciz skandalı: Okul müdürü öğretmeni taciz etti

Okul müdürünün kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olan sınıf öğretmeni, "Beni her gördüğü yerde 'İlle de sen' şarkısını söylüyordu" diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Yapılan denetimde okul müdürü okuldan uzaklaştırıldı.

Ekleme: 19.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta taciz skandalı: Okul müdürü öğretmeni taciz ettiKahramanmaraş'ta bir okul taciz iddiasıyla gündeme geldi.

Okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.’yi sözlü olarak taciz etmeye başladı.

Tacizleri arttı

A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı.

Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.’nin tacizleri artarak devam etti.

Şikayetçi oldu

Bunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür N.S.’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Şahıs ayrıca beni gördüğü yerde ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir"

A.M., şikayetinin ardından N.S.’nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.’den şikayetçiyim.”

Valilik açıklama yaptı

Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’nden de açıklama yapıldı.

Okul müdürü okuldan uzaklaştırıldı

Açıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.”
CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 10 ayda dev hizmet! 1 milyonu aştı...
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
Hamza Dağ duyurdu: Doğal gaz oranını yüzde yüze çıkartacağız
CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi
Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor