Kahramanmaraş'ta taciz skandalı: Okul müdürü öğretmeni taciz etti

Kahramanmaraş'ta bir okul taciz iddiasıyla gündeme geldi.Okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.’yi sözlü olarak taciz etmeye başladı.A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı.Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.’nin tacizleri artarak devam etti.Şikayetçi olduBunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür N.S.’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu."Şahıs ayrıca beni gördüğü yerde ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir"A.M., şikayetinin ardından N.S.’nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi:“Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.’den şikayetçiyim.”Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’nden de açıklama yapıldı.Okul müdürü okuldan uzaklaştırıldıAçıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:“Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.”