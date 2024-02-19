Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Her satırı dehşet: Bıçakla dakikalarca kovalayıp…

Konya'da 5 Şubat 2020'de sokakta tartışan sevgililerin kavgasına dahil olan Kadir Şeker'in yaşadıkları uzun süre ülke gündemine konu olmuştu. Kadir Şeker olayının bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Ancak Kadir Şeker'in aksine, bu sefer darp edilen kadına yardım etmek için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö. bıçaklanan taraftı.Kadıköy'de 13 Aralık 2023 günü sokakta yürüyen Abdülkadir Ö.(21), etrafına baktığında iki sevgilinin şiddetli şekilde kavga ettiğini gördü. İddiaya göre Erol A.(26), kavga ettiği kız arkadaşını darp etmeye başlayınca olaya şahit olan Abdülkadir Ö., olaya müdahale etmek istedi. Başına geleceklerden habersiz olan genç adam, kadına şiddeti önlemek amaçlı tartışan sevgililerin yanına gitti.Kız arkadaşına şiddet uygulayan Erol A. ile konuşmak için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö., hiç beklemediği bir tavırla karşılaşınca şoka girdi. Genç adamın müdahale ettiğini görünce çılgına dönen Erol A., iddiaya göre cebindeki bıçağı çıkararak Abdülkadir Ö.'ye savurmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran genç adam can havliyle kaçmaya başladı.Sokak ortasında başlayan kovalamaca uzun süre devam etti. Saldırgan, elindeki bıçakla kovaladığı Abdülkadir Ö.'yü sonunda yakaladı ve bacağından bıçakladı. Genç adam kanlar içinde yere yığılırken bıçaklı Erol A. olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye giden Abdülkadir Ö., kendisini bıçaklayan şüpheliden şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Erol A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık şüpheli adamı "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.