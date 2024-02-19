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İzmir'de şafak operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 147 eş zamanlı şafak operasyonunda haklarında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 293 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ekleme: 19.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de şafak operasyonu: 293 şüpheli yakalandıEkiplerin suçlulara yönelik operasyonları başarı ile sürüyor.

Suç örgütlerine göz açtırmayan emniyet güçleri son operasyonunu İzmir'de gerçekleştirdi.

Yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik çalışma başlatıldı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda ekipler 17 Şubat günü harekete geçti.

İzmir'de şafak operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

147 eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi

İl genelinde 24 saat süreyle yapılan sabit ve hareketli gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra 147 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Bin 36 personelle gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

293 şüpheli yakalandı

Sabah saat 07.00'de başlatılan operasyonda, 14'ü hırsızlık suçlarından olmak üzere, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan aranması olan 293 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
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