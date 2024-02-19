İstanbul'da İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Belediyeye ait çöp kamyonu, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kabin bölümü adeta parçalandı.
1'i ağır 2 yaralı
Olayın ardınan çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralanırken ilk müdahalenin ardınan yaralılar hastaneye sevk edilidi.
Belediyeye ait çöp kamyonu, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kabin bölümü adeta parçalandı.
1'i ağır 2 yaralı
Olayın ardınan çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralanırken ilk müdahalenin ardınan yaralılar hastaneye sevk edilidi.