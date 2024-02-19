İstanbul'da İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir kaza yaşandı.Belediyeye ait çöp kamyonu, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kabin bölümü adeta parçalandı.Olayın ardınan çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.Kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralanırken ilk müdahalenin ardınan yaralılar hastaneye sevk edilidi.