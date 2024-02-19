Gazze'de öldürülenlerin sayısı 29 bini geçti

Gazze Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 29 bin 92 Filistinlinin öldüğünü ve 69 bin 28 Filistinlinin yaralandığını söyledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 Filistinlinin öldüğü, 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.