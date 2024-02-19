Finans ayağına darbe: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı kişiler ve ailelere, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, sözde "infak" adı altında finans sağlamak için para toplayıp gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kentte 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 1 zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.