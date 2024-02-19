  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anneler, Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürüyor.

Ekleme: 19.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti sürüyor
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 631 gündür HDP il binasının önünde evlatlarını bekliyor.

Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen gözü yaşlı anneler, evlatlarını alana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını söylüyor. Batman'dan Diyarbakır'a gelen Remziye Yenidoğan ise 11 sene önce evladı Yunus'un fırında çalışırken terör örgütü HDP ve PKK'lılarca kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

'15 yaşında bir çocuk annesini bırakıp dağa gitmez'

Yenidoğan, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulunarak, 'Oğlum 11 sene önce Batman'da fırında çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler. Oğlumun 15 yaşında ne iradesi olur da dağa gider.

Kendi iradesiyle 15 yaşında bir çocuk annesini bırakıp dağa gitmez. Çocukları kandırıp götürüyorlar. 25 yaşındaki gençleri niye kandıramıyorlar? Bizim çocuklarımızın eline ise silah, bomba verip askerimize polise karşı kullandırtıyorlar. Evladıma çağrım; polis, asker gördün mü kaç gel oğlum. O yılanlara güvenme, devlet güçlerimize sığın' dedi.

'5 senedir Diyarbakır anneleri olarak eylem yapıyoruz'

Evlat nöbetindeki ailelerden Rahime Taşçı ise, Kars'ta kandırılarak dağa götürülen 15 yaşındaki oğlu Faruk için evlat mücadelesine kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Çocuğundan 10 senedir haber alamadığını söyleyen Taşçı, 'Kars'tan Diyarbakır'a evladım için geldim. 5 senedir Diyarbakır anneleri olarak eylem yapıyoruz. 10 senedir ben oğlum Faruk'u görmemişim. Sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Evladım 15 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldü. Şu an evladım 25 yaşında. Oğlum artık gel, kardeşini tek bırakma. Buradan evladımı alana kadar bir yere ayrılmayacağım” ifadelerine yer verdi.
CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi
Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
İşte Sarıyer'deki kilise saldırısı talimatını veren teröristin fotoğrafı! Aracı Türkiye'ye böyle girmiş
Yerel seçimlere hazırlık... YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Katil İsrail için hesap vakti! Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmalar başlıyor: Türkiye de beyanda bulunacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Terör örgütü PKK'ya BOZDOĞAN-3 darbesi: 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin sualtı görüntüleri
Putin'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: En güvenilir enerji partneri
Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Ve Mevcut Başkanı Şadi Yazıcı Soruları Cevapladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programında Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu!Melih
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor