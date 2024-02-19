Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 631 gündür HDP il binasının önünde evlatlarını bekliyor.Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen gözü yaşlı anneler, evlatlarını alana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını söylüyor. Batman'dan Diyarbakır'a gelen Remziye Yenidoğan ise 11 sene önce evladı Yunus'un fırında çalışırken terör örgütü HDP ve PKK'lılarca kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.Yenidoğan, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulunarak, 'Oğlum 11 sene önce Batman'da fırında çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler. Oğlumun 15 yaşında ne iradesi olur da dağa gider.Kendi iradesiyle 15 yaşında bir çocuk annesini bırakıp dağa gitmez. Çocukları kandırıp götürüyorlar. 25 yaşındaki gençleri niye kandıramıyorlar? Bizim çocuklarımızın eline ise silah, bomba verip askerimize polise karşı kullandırtıyorlar. Evladıma çağrım; polis, asker gördün mü kaç gel oğlum. O yılanlara güvenme, devlet güçlerimize sığın' dedi.Evlat nöbetindeki ailelerden Rahime Taşçı ise, Kars'ta kandırılarak dağa götürülen 15 yaşındaki oğlu Faruk için evlat mücadelesine kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.Çocuğundan 10 senedir haber alamadığını söyleyen Taşçı, 'Kars'tan Diyarbakır'a evladım için geldim. 5 senedir Diyarbakır anneleri olarak eylem yapıyoruz. 10 senedir ben oğlum Faruk'u görmemişim. Sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Evladım 15 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldü. Şu an evladım 25 yaşında. Oğlum artık gel, kardeşini tek bırakma. Buradan evladımı alana kadar bir yere ayrılmayacağım” ifadelerine yer verdi.