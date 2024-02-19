  • USD: 30,80 - 30,86
  • EURO: 33,20 - 33,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti

CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda tanınan isimlerden olan Ömer Zavlak, düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
Ekleme: 19.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
Antalya'nın Alanya İlçesinde gençlik yıllarında CHP'ye katılan ve her kademesinde görev yapan Ömer Zavlak basın mensuplarıyla buluştu. Son günlerde bazı basın organlarında yer alan haberlere açıklık getiren Zavlak bir konuşma ile parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıllarını uyuşturucuyla mücadeleye verdiğini, dile getiren Zavlak, 'Bundan böyle tüm mücadelemiz bu gruplara karşı olacak' dedi. Dim bölgesine uyuşturucuyla mücadele için bir merkezin yapılması için çalışmalar başlattıklarının altını çizen Zavlak, gerekli bağışları yaptığını ve bölge halkının da katkıda bulunacağını açıkladı.

Açıklamalarının ilerleyen bölümünde yıllardır üyesi olduğu ve gönül verip genç yaşlarda mücadeleye başladığı partisinin yönetim şeklini eleştiren Zavlak, 'Benim partimin, sosyal demokrat bir düşüncenin, belirli ağalar tarafından dizayn edilmesine asla gönlüm razı olamaz. Bu şehrin hiçbir sosyal yarasına parmak basmayanların, benim siyasi düşüncemle hiçbir paydaşlığı olmayanların, köylünün, garibanın halini bilmeyenlerin sosyal demokratlara şekil vermesi ve rota çizmesi gücüme gidiyor' dedi. İstifa ettiğini söyledi.

CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 10 ayda dev hizmet! 1 milyonu aştı...
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
Hamza Dağ duyurdu: Doğal gaz oranını yüzde yüze çıkartacağız
CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi
Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor