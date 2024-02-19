CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti

Antalya'nın Alanya İlçesinde gençlik yıllarında CHP'ye katılan ve her kademesinde görev yapan Ömer Zavlak basın mensuplarıyla buluştu. Son günlerde bazı basın organlarında yer alan haberlere açıklık getiren Zavlak bir konuşma ile parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.Yıllarını uyuşturucuyla mücadeleye verdiğini, dile getiren Zavlak, 'Bundan böyle tüm mücadelemiz bu gruplara karşı olacak' dedi. Dim bölgesine uyuşturucuyla mücadele için bir merkezin yapılması için çalışmalar başlattıklarının altını çizen Zavlak, gerekli bağışları yaptığını ve bölge halkının da katkıda bulunacağını açıkladı.Açıklamalarının ilerleyen bölümünde yıllardır üyesi olduğu ve gönül verip genç yaşlarda mücadeleye başladığı partisinin yönetim şeklini eleştiren Zavlak, 'Benim partimin, sosyal demokrat bir düşüncenin, belirli ağalar tarafından dizayn edilmesine asla gönlüm razı olamaz. Bu şehrin hiçbir sosyal yarasına parmak basmayanların, benim siyasi düşüncemle hiçbir paydaşlığı olmayanların, köylünün, garibanın halini bilmeyenlerin sosyal demokratlara şekil vermesi ve rota çizmesi gücüme gidiyor' dedi. İstifa ettiğini söyledi.