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CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum' diyerek seçim öncesi ücretsiz su vaadinde bulunmuştu. Ankara’nın 30 haneli köylerine ücretsiz su vereceğini açıklayan Yavaş, hem bu sözünde durmadı hem de 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak değerlendirerek fiyat farkı aldı. 3-4 ineği olan köylüler, ahırları ticarethane olarak gösterildiği için, meskenlerden 8 kat fazla su faturası ödemek zorunda kaldı. Yavaş’ın 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak göstererek yüksek su faturaları göndermesi köylülere inek sattırdı.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
Ekleme: 19.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
Verdiği hiçbir seçim vaadini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılamayacağına inanıyorum” sözleriyle verdiği ücretsiz su vaadi de boş çıktı. Yavaş'ın 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak göstererek yüksek su faturaları göndermesi köylülere inek sattırdı.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum' sözleriyle ücretsiz su vaadinde bulunmuştu. Ankara'nın 30 haneli köylerine ücretsiz su vereceğini açıklayan Yavaş, hem bu sözünde durmadı hem de 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak değerlendirerek fiyat farkı aldı. 3-4 ineği olan köylüler, ahırları ticarethane olarak gösterildiği için, meskenlerden 8 kat fazla su faturası ödemek zorunda kaldı.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Köylüler 4 yıl önce metreküpü 1 TL olan suyu, bugün metreküpü 55 TL üzerinden satın alıyor.. En önemli seçim vaatlerinden biri olan “köyden kente göçü engelleyeceğiz” diyen Yavaş, yüksek su faturaları nedeniyle hayvancılıkla uğraşan köylülere, hayvanlarını sattırıyor.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Dereden hortumlarla su taşıyorlar
Ankara'nın Çubuk İlçesi Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan Haydar Aslan isimli vatandaş, 6 bin TL'nin üzerinde gelen su faturasını ödeyemediği için dereden hortumlarla hayvanlarına su götürmeye çalıştığını anlatarak Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Aslan, 2 kilometre uzaktan hortumlarla taşıdığı sularla hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışıyor.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Kimi ineğini sattı kimi tepki gösterdi

Rıfat Uzun isimli çiftçi de bize destek değil köstek oluyor diyerek Yavaş'a tepkisini dile getirdi.

Gökçedere Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Erhan da su faturalarına dahi bakamadığını ifade etti.

Hamza Arslan ise 10 olan büyükbaş hayvanını 3'e indirdiklerini ifade etti.

Serdar Arslan ise 5 Binin üzerinde gelen su faturasını ödeyemediklerini kaydetti.

23 yıldır Gökçedere Mahallesinde hayvancılık yapan Eyüp Baytar da su konusunda yetkililerden yardım istedi.

Gökçedere Mahallesinde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da, Yavaş'ın kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyleyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
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