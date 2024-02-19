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CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

CHP'de Hatay krizi aşılamadı. Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala, genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel "Lütfü Savaş'la da konuşacağım. Kazanması imkansız" açıklamasının ardından Lütfü Savaş'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Bir saat süren görüşmede hararetli tartışmalar yaşandı. Özgür Özel, Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" teklifi yaptı. Ancak Lütfü Savaş, "Ben kazanırım" diyerek teklifi kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine çok sinirlenen Özel, "1 Nisan'da bana kumpas yapılacak. Bu koltukta oturabilecek misin?" diyerek Savaş'a sert çıktı. CHP kulislerinde ise partiden destek bulamayan Lütfü Savaş'ın bağımsız adaylığını açıklayacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!
Ekleme: 19.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

"ALTERNATİF YOK" SAVUNMASI

Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel ise önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen alternatif yok denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı reklam filminde bile yer almayan Lütfü Savaş, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmadı.

Tartışmalar sürerken Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nazan Savaş'ın "Yolumuza devam ediyoruz Hatay" paylaşımı Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala bir canlı yayına katılan Özgür Özel Hatay kriziyle ilgili açıklama yaptı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Özel, "Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekme sinyali veren Özel, programın ardından Savaş'ı CHP genel merkezine çağırdı. İkili arasında kritik görüşme sona ererken Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ın açıklama yapması bekleniyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Lütfü Savaş görüşmenin ardından, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak" dedi.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

ÖZEL'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve bir saat süren görüşme iddiaya göre oldukça sert geçti. Özgür Özel, anket sonuçlarını göstererek Hatay için ortak bir aday belirlenmesini ve Lütfü Savaş'ın da bu adaya destek vermesini istedi. Ancak teklife karşı çıkan Savaş "Ben kazanırım" diyerek Özel'e resti çekti.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Bunun üzerine küplere binen Özgür Özel "Bana kumpas kuruluyor. 1 Nisan'da koltuğunda oturabilecek misin?" diyerek Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. Ancak adaylıktan geri adım atmayan Lütfü Savaş'ın "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak" açıklaması parti kulislerini hareketlendirdi.

Parti kulislerindeki iddiaya göre partiden umduğu desteği bulamayan ve Özgür Özel'e resti çeken Lütfü Savaş'ın yarın bağımsız adaylığını açıklayabileceği konuşuluyor...

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