  • USD: 30,80 - 30,86
  • EURO: 33,20 - 33,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binlerce personel alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

Ekleme: 19.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Binlerce personel alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti; 'Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.

Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum.'
CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nden 10 ayda dev hizmet! 1 milyonu aştı...
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
CHP yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etti
Hamza Dağ duyurdu: Doğal gaz oranını yüzde yüze çıkartacağız
CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Özgür Özel Lütfü Savaş’ı genel merkeze çağırdı: Adaylıktan çekilecek mi?
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Kuruçeşme’deki kazanın görüntüsü ortaya çıktı: İBB çalışmasında toprak çökmüştü!
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında dördüncü gün
Putin Türkiye en güvenli ortak demişti: O sözleri dünya basınında!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Özgür Özel, istifa edenler hakkında konuştu: 'Gitmeyeceğinin' mesajını verdi
Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

Çözülemeyen cinayetleri onlar aydınlatıyor! Cesetlere ulaşmaları 4 dakika sürüyor

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

AB'den Apple'a 500 milyon euro 'müzik' cezası

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! Mesai saatleri kısalıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Ilgaz Dağı eteklerinde kaydedildi: Dronla göğün en yüksek tepesinden çekildi! Görenler hayran kaldı

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor

Yeni tehlike kapıda! Uzman doktordan 4'lü salgın uyarısı: Hangi virüs nasıl belirti veriyor