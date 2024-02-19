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Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
Ekleme: 19.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.
ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aliyev, deftere şunları yazdı:

'Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!'

ALİYEV'İ İLK ERDOĞAN TEBRİK ETMİŞTİ

Aliyev'i ilk tebrik edenlerin başında Başkan Erdoğan vardı. Seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini ise Türkiye'ye yaptı.

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi. İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.

O görüşmelerden üç ay sonra liderler yeniden yüz yüze görüşecek. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı
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