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Avukat Feyza Altun’a gözaltı kararı! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı

Avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Altun hakkında başlatılan soruşturmada şüpheli avukatın evinde arama ve el koyma işlemleri başlatılırken gözaltına alınan Altun’un emniyete götürüleceği öğrenildi.

Avukat Feyza Altun’a gözaltı kararı! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Ekleme: 19.02.2024 - 13:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Avukat Feyza Altun’a gözaltı kararı! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunması üzerine ünlü avukata tepki yağdı. Altun sosyal medya hesabından İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

FEYZA ALTUN'A SORUŞTURMA

Bu küfürlü paylaşımına tepki yağan Avukat Feyza Altun hakkında Başsavcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli avukat hakkında "Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

FEYZA ALTUN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüpheli Feyza Altun'un evinde güvenlik şube müdürülüğü ekiplerince arama el koyma işlemleri başlatıldı. Şüpheli avukatın gözaltına alınmasının ardından emniyete sevk edileceği öğrenildi.
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