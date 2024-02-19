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Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen 'Sigorta Aracıları teklif Platformu' bugünden itibaren uygulamaya sunuluyor.

Ekleme: 19.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor
Sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen 'Sigorta Aracıları Teklif Platformu' bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı.

SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

Araba sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

SÜRÜCÜLER TRAFİK POLİÇESİNE KISA SÜREDE ULAŞACAK
İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.
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