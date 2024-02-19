Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez

İstanbul'da problemlerin kronikleştiğini, sorunların derinleştiğini, insanların ötekileştirildiğini kaydeden Akşener, 'Hâlâ çözülemeyen birçok sorun var. Çünkü İstanbul'a hep şahsi hırs ve intikam aracı olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı' dedi.Artık aklında ve kalbinde sadece İstanbul olanların bu şehri yönetmesi gerektiğini ifade eden Akşener, 'Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela, aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlardan, elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez' sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.