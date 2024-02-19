Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler! Gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetemez
Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul adaylarını tanıtan İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermelerde bulundu.
İstanbul'da problemlerin kronikleştiğini, sorunların derinleştiğini, insanların ötekileştirildiğini kaydeden Akşener, 'Hâlâ çözülemeyen birçok sorun var. Çünkü İstanbul'a hep şahsi hırs ve intikam aracı olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı' dedi.
'ELİ GENEL MERKEZDE'
Artık aklında ve kalbinde sadece İstanbul olanların bu şehri yönetmesi gerektiğini ifade eden Akşener, 'Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela, aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlardan, elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez' sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.