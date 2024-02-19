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Adana'da düz kontak yapamadığı motosikleti aracına yükleyerek çaldı

Çukurova'da düz kontak yapamadığı motosikleti, hafif ticari araca yükleyerek çalan hırsızın o anları kameralara saniye saniye yansıdı. Plakasız aracıyla akaryakıt alan hırsız, ödemeyi kredi akrtıyla yapınca kimliği ortaya çıktı.

Ekleme: 19.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Adana'da düz kontak yapamadığı motosikleti aracına yükleyerek çaldıAdana’nın Çukurova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ahmet C'ye ait motosikletin apartman bahçesinden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düz kontak yapamadığı motosikleti plakasız hafif ticari aracının arkasına yükleyerek götüren zanlının bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

Akaryakıtı kredi kartıyla alınca kimliği ortaya çıktı

Akaryakıt istasyonuna sisteme kayıt için plakasını veren ve ödemeyi kredi kartıyla yapan zanlının M.K. olduğu tespit edildi.

Adana'da düz kontak yapamadığı motosikleti aracına yükleyerek çaldı

Adresi de belirlenen M.K, merkez Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı.


Adana'da düz kontak yapamadığı motosikleti aracına yükleyerek çaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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