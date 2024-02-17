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16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!

Terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Ekleme: 17.02.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı; 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

* Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında;

- Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
- İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
- Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu;
- Ruhsatsız tabancalara ve
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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