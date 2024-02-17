16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı; 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı.
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
* Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında;
- Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
- İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
- Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu;
- Ruhsatsız tabancalara ve
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.