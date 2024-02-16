YRP adayı Gülpınar’dan utandıran açıklama

AK Parti'nin Şanlıurfa'da bir dönem daha büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Zeynel Abidin Beyazgül, 2019 yerel seçimlerini yüzde 60.8 oy oranıyla kazanmıştı. CHP ve HDP ile muhalefetin tüm unsurlarının birleşerek desteklediği Saadet Partisi adayı ise ancak yüzde 36.5 oranında oy alabilmişti. Beyazgül'ün yeniden aday olması üzerine Şanlıurfa'yı kazanma şansı olmadığını gören muhalefetin aslında çok önceden 'örtülü ittifak' planını uygulamaya başladığı ortaya çıktı.Şanlıurfa'da oyları bölmenin ilk aşaması olarak Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarma hazırlığı yapıldı. AK Parti'den daha önce Şanlıurfa milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Gülpınar'ın adaylığı üzerine CHP de, tüm illerde aday çıkarmasına rağmen bir tek Şanlıurfa'da aday göstermeme kararı aldı. CHP'nin Gülpınar'ı destekleyeceği öğrenilirken, Gülpınar'ın aslında seçim kazanma niyeti olmadığı ve seçimi DEM Parti adayına kazandırmak istediği de bir ses kaydıyla ortaya çıktı.Sosyal medyada bazı hesapların paylaşmasıyla ortaya çıkan ses kaydında Gülpınar'ın, DEM Parti'ye çalışma planının ayrıntıları da ortaya dökülmüş oldu. Gülpınar'ın, aday gösterilmeden önce AK Parti eski Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik'le yaptığı konuşmada 'Vallaha billaha aleyhte çalışacağım. Yemin ediyorum yapacağım. HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım, bunun hesabını görmem lazım' ifadelerini kullandığı görüldü.Öte yandan Kasım Gülpınar'ın seçim çalışmaları için Siverek Belediyesi'nin kaynaklarını da kullandığı iddia edildi. Gülpınar'ın Siverek ilçesinde aşiretlerle belediyeye nüfuz etme çabalarının da 2020 yılında başladığı öğrenildi. 2020 yılının Kasım ayında AK Parti Siverek Belediye Meclis Üyesi İhsan Özeyranlı ile oğlu, belediye binasında eski Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları ile tartışmıştı. Özeyranlı'nın oğlu, tabanca ile Yıldızoğulları'na dört el ateş ederek yaralarken, bu saldırıdan bir gün sonra da Başkan Şeyhmus Aydın istifa ettirildi. Bu istifaya yönelik baskının Kasım Gülpınar tarafından yapıldığı iddia edilirken, hemen peşine kentte kaymakam, emniyet müdürü, müftü, tapu ve tarım müdürleri de görevden alındı.2019 yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın aday gösterilmesinde etkili rol oynadığı için belediyede hakimiyetini kuran Gülpınar'ın belediyede hukuk danışmanına oğlu ile birlikte saldırı düzenleyen İhsan Özeyranlı'yı da belediye başkan yardımcısı yaptırdığı ifade edildi. Öte yandan Gülpınar'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından Ayşe Çakmak'ın da istifa etmek istediği ancak, seçim çalışmasında belediye kaynaklarının kullanılma amacından dolayı Gülpınar'ın, Çakmak'ın istifa etmesine müsaade etmediği kaydedildi. AK Parti, Mart 2024 seçimlerinde Ayşe Çakmak'ı da aday göstermedi.