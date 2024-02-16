Sürücüler dikkat: Aksaray'da sis... Görüş mesafesi düştü!

Aksaray'da yaşayan ve araba kullanan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Aksaray'da gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis sabahın erken saatlerinde devam ederek, tüm şehri etkisi altına aldı.Şehir merkezinde de etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde ve kara yollarında etkisini artırdı.Yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sis, Aksaray-Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında etkili oldu.Kenti kaplayan sis, kara yolları ve şehir merkezinde etkisini halen sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte zorluk çekti.