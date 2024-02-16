Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te Malatya'da deprem yaşandı.Akçadağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.