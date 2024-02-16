Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te Malatya'da deprem yaşandı.
Depremin büyüklüğü 4,1
Akçadağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.
Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin büyüklüğü 4,1
Akçadağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.
Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.