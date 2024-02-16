Gram altın yükselişte!

Dolar/TL kuruna paralel hareket eden gram altın yeniden 2000 TL'ye doğru yol alıyor... ONS altın ise güçlenen doların etkisiyle geriledi.

Dolar/TL kuruna paralel hareket eden gram altın yeniden 2000 TL'ye doğru yol alıyor... ONS altın ise güçlenen doların etkisiyle geriledi.Gram ve çeyrek altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.Gram altın 1,984 TLÇeyrek altın 3,353 TLYarım altın 6,727 TLCumhuriyet altını 13.571 TLONS altın güçlenen doların etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.ONS altın bugün 2,016 dolardan işlem görüyor.