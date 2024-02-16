Gram altın yükselişte!
Dolar/TL kuruna paralel hareket eden gram altın yeniden 2000 TL'ye doğru yol alıyor... ONS altın ise güçlenen doların etkisiyle geriledi.
Dolar/TL kuruna paralel hareket eden gram altın yeniden 2000 TL'ye doğru yol alıyor... ONS altın ise güçlenen doların etkisiyle geriledi.
Gram ve çeyrek altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.
Gram altın 1,984 TL
Çeyrek altın 3,353 TL
Yarım altın 6,727 TL
Cumhuriyet altını 13.571 TL
ONS altın güçlenen doların etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.
ONS altın bugün 2,016 dolardan işlem görüyor.