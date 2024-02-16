Gazze'de can kaybı 28 bin 775'e ulaştı

Gazze'de katliam devam ediyor.İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze halkını aç ve susuz bırakarak insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, bölgeyi acımazsızca bombalamaya devam ediyor.Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılarda hastane, mülteci kampı ve sivil yerleşim alanları yerle bir edilirken binlerce kişi saldırılarda can verdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son açıklamada hayatını kaybedenlere ilişkin bilgilere yer verildi.İsrail ordusu tarafından son 24 saatte düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı.Yapılan açıklamada saldırılarda hayatını hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 775'e yükselirken, yaralananlar ise 68 bin 552'ye ulaştı.Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine gitmeye zorladı.Güvenli bölge olarak adlandırdığı bölgeye de saldırılar gerçekleştiren İsrail, bölgeye havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.