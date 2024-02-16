Batan gemi görüntülendi! İşte o anlar....

Dün, güne üzücü bir haberle başladık.Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanan Batuhan A isimli kuru yük gemisi battı.İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan ise haber alınamıyor.Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, 6 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.Mürettebat geminin içinde değilGünün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı.Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.Kriz merkezi taşındıÖte yandan kriz merkezi de Mudanya'dan Karacabey'in Kurşunlu bölgesine taşındı.Halen bölgede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı'na ait çok sayıda arama kurtarma ekibi ve deniz ve hava unsuru bulunuyor.