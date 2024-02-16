  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batan gemi görüntülendi! İşte o anlar....

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Ekleme: 16.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Batan gemi görüntülendi! İşte o anlar....
Dün, güne üzücü bir haberle başladık.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanan Batuhan A isimli kuru yük gemisi battı.

İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan ise haber alınamıyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, 6 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mürettebat geminin içinde değil

Batan gemi görüntülendi! İşte o anlar....



Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı.

Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.


Batan gemi görüntülendi! İşte o anlar....

Kriz merkezi taşındı

Öte yandan kriz merkezi de Mudanya'dan Karacabey'in Kurşunlu bölgesine taşındı.

Halen bölgede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı'na ait çok sayıda arama kurtarma ekibi ve deniz ve hava unsuru bulunuyor.
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Başkan Erdoğan, Giresun'da halka hitap ediyor
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti araştırılacak: Hakimi çileden çıkardı
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan Ordu'da halka hitap ediyor
CHP Bodrum ilçe başkanlığında skandal! Meclis üyesi adayının ismi yerine 'Alevi' yazdılar
Gazze'de can kaybı 28 bin 775'e ulaştı
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Gözaltındaki 8 kişi hakim karşısına çıkıyor
Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Mansur Yavaş buz pateni sporcularını da mağdur etti! Sağlam aldığı pist 5 yıldır tadilatta!
Madendeki faciaya tanık olan personel anlattı: Çatlak fark edildi facia önlenemedi
Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Hedef hizmet ihracatı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan ile turizm işbirliği açıklaması
Tarihte bugün... PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 25 yıl önce Kenya'da paketlendi
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: 51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-41 operasyonunda 9 ilde 61 şüpheli yakalandı
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti