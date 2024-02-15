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Tapu sorunu kalmayacak

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, Sarıyer’deki tapu sorununun çözüleceğini söyledi. Karadeniz Vakfı’nda vatandaşlarla buluşan Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde oturan ne kadar hak sahibi kardeşimiz varsa, mülkiyet ve tapu sorununu çözeceğiz” dedi.

Ekleme: 15.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Tapu sorunu kalmayacak
Karadeniz Vakfı'nın Sarıyer'deki programında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li yönetimi eleştirdi. Zekeriyaköy ve Demirciköy'de altyapı olmadığını vurgulayan Kurum, 21. yüzyılda kanalizasyonun Karadeniz'e aktığını vurguladı.

EL ELE DÖNÜŞÜM

Sarıyer'de 1 Nisan'dan itibaren mülkiyet sorunu kalmayacağını vadeden Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde oturan ne kadar Sarıyerli hak sahibi kardeşimiz varsa, ilk iş vatandaşımızın alacağı şartlarda satışını gerçekleştireceğiz. Ardından imar planlarını yaparak mülkiyet problemini çözeceğiz. Sonrasında el ele dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hiç kimse mahallesinden gitmeyecek” diye konuştu. Sarıyer'e açık ve kapalı spor alanları, yeni yaşlı yaşam merkezi ve modern pazar alanları yapılıp Balıkçılar Çarşısı'nın yenileneceğini ifade eden Kurum, İstinye Ferahevler Mahallesi'ne de mahalle bahçesi müjdesi verdi.

BOYNUMUZUN BORCU

Beşiktaş-Sarıyer ve İstinye-İTÜ-Ayazağa arasındaki raylı hattı 2,5 yılda tamamlayacakları sözünü veren Kurum şunları kaydetti: “İstanbul'u geleceğe hazırlamak boynumuzun borcu. Ama ne yazık ki bu şehir mevcut CHP'li belediye tarafından kaderine terk edilmiş, son 5 yılda çok yara almıştır.”
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