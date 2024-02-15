Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisinin battığı ifade edilirken, gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için bölgeye 3 bot ve 1 helikopterin gönderildiği açıklandı.Adanın güneybatısında su alan 'Batuhan A' isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.Vali Demirtaş, 'Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.' dedi.Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, 'Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.' ifadelerine yer verildi.