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Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Ulaştırma Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı
Ekleme: 15.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisinin battığı ifade edilirken, gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için bölgeye 3 bot ve 1 helikopterin gönderildiği açıklandı.

TAHLİSİYE BOTLARI OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ
Adanın güneybatısında su alan 'Batuhan A' isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

BURSA VALİSİ DEMİRTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

'6 MÜRETTEBATIN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
Vali Demirtaş, 'Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.' dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı

'BÖLGEDEKİ DALGA BOYU 3 METREYE YAKLAŞIYOR'
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: GEMİYE DAİR BULGUYA RASTLANMADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, 'Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.' ifadelerine yer verildi.


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