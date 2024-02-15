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Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Ekleme: 15.02.2024 - 09:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor. Fona; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında beş kişiden oluşacak. Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları görev alacak.

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak. Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.

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