Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 9113 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 9113 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 10169 puan, sanayi endeksi yüzde 0.63 oranında yükselişle 14193 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 10169 puan, sanayi endeksi yüzde 0.63 oranında yükselişle 14193 puan seviyesinde hareket ediyor.