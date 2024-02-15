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Borsa yükselişe devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kazanarak 9.196,35 puana çıktı.

Ekleme: 15.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Borsa yükselişe devam ediyorBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kazanarak 9.196,35 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,28 puan artışla 9.196,35 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 62,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının, ABD ekonomisinde 'yumuşak iniş' senaryolarını güçlendirdiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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