Antalya’da temizlik zamanı

Antalya’da sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından kentte hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde yapılan çalışmalara AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi destek verdi. Sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştirdi.Yeşildere Mahallesi'nde evi su basan Aynur Derge, gece saatlerinde yağışın arttığını, kapı ve camlarından içeriye suların girmeye başladığını anlattı. Evi su basınca üst kattaki komşusuna sığındıklarını anlatan Derge, "Her şeyim gitti, eşyalarım su içinde kaldı. Bir şey yapamaz olduk, kızımın odası, banyo ve evin her yerini su bastı, ne yapacağız bilmiyoruz. Kapılar kırıldı, çok mağdur olduk" dedi.Antalya'da sağanak sonrası Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidi, yağmur sularıyla doldu. Yağışın başladığı pazartesi gecesi tünelde aracıyla mahsur kalan Halil Yıldız, yaşamını yitirdi. Trafik Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla ekipler, tüneli trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan tünelde, bir halk otobüsü mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü mahsur kaldığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Otobüs çekiciyle tünelden çıkarıldı. Halk otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.