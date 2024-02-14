THY'nin seferine sis engeli
Şırnak’ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Şerafettin Elçi Havalimanı’na inemedi.
Şırnak'ta yoğun sis etkili oluyor...
Yaklaşık 300 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle bölgedeki uçak seferlerinin de aksamasına neden olduğu belirtildi.
MARDİN'E YÖNLENDİRİLDİ
Ankara'dan havalanan THY'ye ait uçak, sis muhalefeti nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemedi.
Yoğun sisden dolayı bir müddet havada turlayan uçak, daha sonra Mardin Prof. Doktor. Aziz Sancar Havalimanına yönlendirildi.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, kentte yapılacak uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Yaklaşık 300 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle bölgedeki uçak seferlerinin de aksamasına neden olduğu belirtildi.
MARDİN'E YÖNLENDİRİLDİ
Ankara'dan havalanan THY'ye ait uçak, sis muhalefeti nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemedi.
Yoğun sisden dolayı bir müddet havada turlayan uçak, daha sonra Mardin Prof. Doktor. Aziz Sancar Havalimanına yönlendirildi.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, kentte yapılacak uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.