THY'nin seferine sis engeli

Şırnak'ta yoğun sis etkili oluyor...Yaklaşık 300 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle bölgedeki uçak seferlerinin de aksamasına neden olduğu belirtildi.Ankara'dan havalanan THY'ye ait uçak, sis muhalefeti nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemedi.Yoğun sisden dolayı bir müddet havada turlayan uçak, daha sonra Mardin Prof. Doktor. Aziz Sancar Havalimanına yönlendirildi.Öte yandan, kentte yapılacak uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.