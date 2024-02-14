Şanlıurfa'da metruk bina çöktü enkazın altında kalan 1 kişi için çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.