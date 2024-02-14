Şanlıurfa'da metruk bina çöktü enkazın altında kalan 1 kişi için çalışma başlatıldı
Bina çöktü.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.