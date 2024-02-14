Resmen açıklandı: Kuryeler çalışmayacak...

2019 yılında başlayan Koronavirüs pandemisiyle artan e-ticaret ile birlikte iş yükü ve zorlaşan iş koşulları nedeniyle kuryeler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde greve gidecek.İngiltere'de dört yemek siparişi uygulamasında çalışan yaklaşık üç bin motorlu ve araçlı kurye, daha yüksek maaş ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle, çarşamba günü yerel saatle 17.00 – 22.00 arasında iş bırakacak.BBC'nin haberine göre, kuryelerin grevi, İngiltere'de yemek ve market siparişlerinin teslimatını yaparken düşük maaşlar ve kötü çalışma şartları ile karşı karşıya kalan kuryelerin durumuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.‘Delivery Job UK' (Birleşik Krallık Kurye İşleri) isimli grup, organize ettiği iş bırakma eylemiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetersiz maaşlar karşılığında dur durak bilmeden çalışmaya devam etmek yerine haklarımız için birkaç saati feda etmek temel öneme sahip” dedi.Öte yandan, İngiltere'nin yanı sıra, ABD'deki Uber ve Lyft çalışanları ile yemek sipariş uygulamalarına bağlı kuryelerin de 14 Şubat Çarşamba günü iki saatliğine iş bırakma eylemi yapacağı ifade edildi.