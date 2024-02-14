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Beyaz Gazete
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O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...

Türkiye Erzincan’daki madem faciasını konuşurken bir sosyal medya hesabının paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte, faciayı günler öncesinden tahmin etmesiyle gündem olan kullanıcının o paylaşımı…

O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
Ekleme: 14.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
Erzincan’da bir altın maden ocağında 13 Şubat Salı günü toprak kayması meydana geldi. Maden işçileri tarafından ayrıştırılan toprakların bir anda kayması sonucu meydana gelen olayda ne yazık ki haber alınamayan işçiler var.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, haber alınamayan maden işçilerinin ailelerinin acı bekleyişi de sürüyor.
5 gün öncesinden yazmış…

Tüm Türkiye Erzincan’da yaşanılan maden felaketini konuşurken sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

‘Kızıl Deli Kahin’ isimli sosyal medya hesabından beş gün önce yapılan paylaşım görenler tarafından “Erzincan’daki felaketi önceden” bildi şeklinde yorumlandı.

İşte, kısa sürede gündem olan o paylaşım

O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...

‘Kızıl Deli Kahin’ hesabından yapılan paylaşımda kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

"Düşte göründü tedbir alın geç olmadan! Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu,koca bir nehir,koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."
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