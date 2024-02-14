MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 33 ilçe ve 19 beldenin belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.1 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR NEDİM TORTOP2 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TOLGA YILDIRIM3 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI CEYLAN KESKİN4 ADIYAMAN GÖLBAŞI KAMBER ÖZTÜRK5 ADIYAMAN KÂHTA HACI YUSUF DENİZ6 BURDUR KEMER İSMAİL YILMAZ7 ÇORUM SUNGURLU MUHSİN DERE8 DÜZCE GÜMÜŞOVA ERCAN ÇAKIR9 ELAZIĞ PALU MEHMET YAZAR10 GİRESUN GÜCE NECMİ MERT11 HAKKÂRİ YÜKSEKOVA YILDIRIM ÖZTEPE12 KARABÜK SAFRANBOLU EMİN YILDIZ13 KASTAMONU ARAÇ MUSTAFA YAZAN14 KASTAMONU AZDAVAY CEVAT TAŞKAN15 KASTAMONU CİDE NEJDET DEMİR16 KIRIKKALE BALIŞEYH NAZIM BOZKURT17 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ ENBİYA CAN18 KÜTAHYA ŞAPHANE NAİL CANER19 NİĞDE ÇİFTLİK İBRAHİM TEKİN20 NİĞDE ULUKIŞLA VECDET TEKİN21 OSMANİYE DÜZİÇİ MEHMET FATİH MART22 OSMANİYE TOPRAKKALE SEDAT ŞANAL23 RİZE ARDEŞEN CEMİL BAYRAK24 RİZE ÇAMLIHEMŞİN VEDAT ALİ KESİCİ25 RİZE DEREPAZARI ERKAN KÖSE26 RİZE FINDIKLI AHMET TOPAL27 RİZE HEMŞİN MURAT GÜZEY28 RİZE KALKANDERE İBRAHİM ÇAKIR29 RİZE PAZAR BORA HABERAL30 SİVAS ŞARKIŞLA NECMETTİN MERMER31 YOZGAT BOĞAZLIYAN CELALETTİN ÖZTÜRK32 YOZGAT ÇEKEREK ÜZEYİR İNCE33 YOZGAT SARAYKENT AHMET KÖROĞLU34 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM İBRAHİM ÖZCAN35 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK BİLGİN ÖZEL36 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE İSMAİL KARAGÖZ37 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ MEHMET YIKILMAZ38 AKSARAY MERKEZ SAĞLIK ABDULLAH TOSUN39 AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR TAYFUN DEMİRLENDİ40 AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BUĞRA KOÇ41 ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU VEDAT SOYDAŞ42 ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ AHMET ÜNLÜ43 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI ŞABAN BALKIŞ44 DÜZCE MERKEZ BEYKÖY FATİH OCAK45 GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE CELİL ERDOĞAN46 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER SELİM EREN47 RİZE ARDEŞEN TUNCA MUHAMMET ÇEBİ48 RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY İBRAHİM KOÇAL49 RİZE ÇAYELİ MADENLİ MUSTAFA ÇALIŞKAN50 RİZE ÇAYELİ KENDİRLİ HÜSEYİN UZUN51 RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET KAZDAN52 RİZE MERKEZ SALARHA YILMAZ AKARSU